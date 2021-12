Cartilha antirracismo é lançada hoje

Será lançada nesta quinta-feira, 26, às 9 horas, a cartilha Copa sem Racismo. O evento acontece no Centro Aberto de Mídia (CAM-BA), com a participação dos secretários da Secopa (Secretaria Estadual para Assuntos da Copa do Mundo da Fifa Brasil 2014) e da Sepromi (Secretaria da Promoção da Igualdade Racial), Ney Campello e Raimundo Nascimento, respectivamente. O material tem a finalidade de fomentar debates e orientar a população no enfrentamento ao racismo e está sendo distribuído em locais de grande circulação de torcedores, turistas e jornalistas que estão no estado acompanhando o Mundial.

