Cartelas físicas da Zona Azul deixarão de ser comercializadas a partir desta terça

Após um anos do modelo digital, as cartelas de papel da Zona Azul não serão mais comercializadas a partir desta terça, 15, para as mais de 12 mil vagas do estacionamento rotativo da capital baiana. O período limite de 12 meses foi estabelecido pela Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador).

De acordo com o superintendente de trânsito, Fabrizzio Muller, para que não haja prejuízo para quem já adquiriu as cartelas, estas ainda poderão ser utilizadas até o dia 30 sem que haja problemas com a fiscalização.

Atualmente, alguns bairros como Barra, Rio Vermelho e Comércio, já adotam o modelo digitalizado. Os agentes utilizarão um aplicativo próprio, onde poderão conferir se o veículo está ou não estacionado de forma regular.

Ainda segundo Muller, os motoristas credenciados para estacionamento em vagas especiais (idosos, pessoas com deficiência ou com dificuldade de locomoção, gestantes e lactantes) comprarão os créditos normalmente, pelo aplicativo ou com um operador, como qualquer outro condutor. Porém, nas vagas reservadas, além da ativação do crédito, continua sendo obrigatório manter no painel do veículo o cartão de credenciamento emitido pela Transalvador.

adblock ativo