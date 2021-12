Cartão-postal de Salvador, Ponta de Humaitá será requalificada

Um dos pontos turísticos mais conhecidos da cidade de Salvador vai ficar de cara nova: a Ponta de Humaitá, na Cidade Baixa, será requalificada. O processo de licitação foi lançado e divulgado no Diário Oficial do Município neste sábado, 6. Serão investidos R$ 790 mil.

De acordo Tânia Scofield, presidente da Fundação Mário Leal Ferreira (FMLF), o projeto busca recuperar o que já existe, pois a Ponta de Humaitá é tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

"O que vamos fazer é basicamente uma requalificação do que já existe, uma recuperação dos elementos que compõem aquela área", afirmou.

Tânia contou ainda que o projeto foi discutido com moradores e comerciantes da região. O cantor Levi Lima, da Banda Jammil, que realiza o projeto "Vamos Ver o Pôr do Sol" no local, também participou das reuniões. A previsão é que a obra seja finalizada e entregue à população em julho.

A praça que fica entre a igreja e o forte terá elementos de paisagismo e de urbanismo (Foto: Divulgação | FMLF)

O piso ao lado da Igreja de Nossa Senhora do Monte Serrat será recuperado (Foto: Divulgação | FMLF)

*Sob supervisão da jornalista Thaís Seixas

