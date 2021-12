Cartão é lançado em evento que marca despedida de secretário

O novo cartão Aluguel Social e Salvador Primeiro Passo, lançado nesta quarta-feira, 1º, viabilizará o pagamento dos dois auxílios em um só cartão a 3.800 beneficiários na capital.

A entrega simbólica, que ocorreu no Centro Unificado de Inclusão, Desenvolvimento, Assistência e Referência Social (Cuidar), no Comércio, também marcou a saída de Bruno Reis da gestão da Secretaria Municipal de Promoção Social, Esporte e Combate à Pobreza (Semps). Agora, ele retoma o mandato de deputado estadual pelo PMDB.

Além de destacar a importância do novo cartão, Reis avaliou que "tivemos avanços, como a criação do Auxílio-Emergência, a implantação do Programa Morar Melhor e do Cuidar, um SAC da assistência social".

O Aluguel Social, também conhecido como auxílio moradia, já é oferecido pela prefeitura, no valor de R$ 300 por mês para quem perdeu o imóvel em casos de calamidade e pessoas em extrema vulnerabilidade e risco social.

O Salvador Primeiro Passo oferece a beneficiários do Bolsa Família R$ 50 por criança de até 5 anos que não tenha conseguido vaga em creches ou pré-escolas públicas ou conveniadas.

O calendário de pagamento do novo cartão é o mesmo do Bolsa Família. "Agora as famílias vão poder sacar o benefício em qualquer casa lotérica ou agência da Caixa sem problemas", explicou o ex-secretário Bruno Reis.

O ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, Osmar Terra, compareceu ao lançamento e elogiou a iniciativa. "Pretendemos fazer programas sociais pilotos na Bahia", disse após anunciar que o governo federal vai incrementar recursos no Bolsa Família para ajudar famílias com crianças microcefálicas.

Beneficiários

O vigilante Antônio de Jesus Reis, 45, morador de Plataforma, recebe Aluguel Social há sete meses. Há três anos, ele morava no Quilombo da Escada, no subúrbio, mas perdeu o imóvel em um incêndio. "O benefício ajuda bastante minha família", disse o vigilante.

Muitas pessoas foram se recadastrar e obter informações sobre a iniciativa. A manicure Roberta Vasconcelos, 34, recebia o Primeiro Passo há dois anos, mas teve o auxílio suspenso. "Me ajudava a pagar a escola de minha filha. Apresentei os documentos e vou aguardar", disse ela, chamada a comprovar que não mais trabalha de carteira assinada.

adblock ativo