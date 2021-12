Cartão é cancelado e idoso pode acessar transporte com RG

O cartão do idoso usado no transporte público de Salvador será desativado no próximo dia 15, afirma a Secretaria de Municipal de Mobilidade (Semob). A medida atende à sentença proferida na Ação Civil Pública movida pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em conjunto com o Ministério Público Estadual.

Todos os 147 mil cartões do SalvadorCard Idoso existentes no sistema serão invalidados. O acesso dos usuários da terceira idade nos coletivos que transitam pela capital continuará sendo realizado mediante a apresentação do documento de identidade com foto, conforme os termos do Estatuto do Idoso.

Em nota, a Semob esclarece que sempre "respeitou o Estatuto do Idoso, uma vez que a emissão do referido cartão sempre foi opcional. " A secretaria ressaltou que a intenção de implantar o SalvadorCard Idoso foi dar preferência e agilidade ao embarque dos idosos possibilitando o rápido acesso aos coletivos.

adblock ativo