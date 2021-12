Cartão de integração entre ônibus e metrô será cobrado a partir de segunda

A partir da próxima segunda-feira, 12, os usuários do transporte público de Salvador terão de pagar R$ 5 para adquirir o cartão de integração entre o metrô e os ônibus urbanos e intermunicipais. Apesar da proximidade da cobrança, a maioria dos passageiros entrevistados pelo Portal A TARDE nesta quarta, 7, e quinta-feira, 8, desconhece a mudança.

"Eu não estava sabendo. Já tenho o cartão mas, se eu perder, vou ter que comprar outro sem o crédito das passagens. Acho horrível, porque o transporte já está caro, e ainda ter que pagar este valor é complicado", diz a auxiliar de estoque Andréa Neres, que todos os dias utiliza a integração a partir da Estação da Lapa.

O início da venda dos cartões é resultado de uma ação conjunta da CCR Metrô, SalvadorCard e Metro Passe. O objetivo é incentivar os passageiros a utilizarem o bilhete identificado - feito a partir de um cadastro gratuito com o CPF do usuário - que possibilita a recuperação dos créditos em caso de perda ou roubo.

O coordenador de atendimento ao usuário da Intregra, Cláudio Malamut, explica que a cobrança inicia uma nova fase do sistema de transporte em Salvador. Segundo ele, desde a implantação do metrô, já foram distribuídos gratuitamente cerca de três milhões de cartões, o equivalente a três unidades por usuário.

"Esta etapa ainda é uma promoção, pois o preço normal do cartão é de duas tarifas, e estamos cobrando R$ 5. A grande vantagem destes novos cartões é que eles permitem o bloqueio e funcionam da mesma forma que o avulso, sem restrições. Se a pessoa adquirir o avulso e transformá-lo em identificado, receberá de volta o valor em forma de crédito", explica.

Jamile Ribeiro adquiriu o Salvador Card já com o cadastro do CPF

A operadora de caixa Jamile Ribeiro, de 30 anos, adquiriu o Salvador Card há cerca de dois meses já com o cadastro do CPF, mas não recebeu informações detalhadas sobre o procedimento nem sobre a cobrança.

"Eu não enxergo essa cobrança de forma positiva, apesar de poder resgatar os créditos através dos dados do cadastro. Acho que deveria continuar sendo de graça, porque a gente já gasta com a passagem e ainda vai ter que pagar pelo cartão", ressalta.

Quem já possui o cartão de integração não precisa comprar um novo e pode utilizá-lo na mudança para o bilhete identificado, no momento do cadastro do CPF. Até domingo, 11, o valor de aquisição dos cartões permanece o mesmo: duas passagens para o bilhete avulso dos ônibus e R$ 10 para o cartão de integração do metrô. Em ambos os casos, o valor pago é revertido em créditos.

Cartão de integração do metrô é vendido a R$ 10, revertido em créditos

Como fazer o cadastro

Os interessados em adquirir um bilhete identificado do Salvador Card devem apresentar um documento original em um dos postos localizados na Estação da Lapa e no Comércio ou nas estações do metrô Acesso Norte e Mussurunga.

Já quem possui o cartão do metrô pode fazer a mudança nos quiosques de atendimento das estações Lapa, Acesso Norte, Rodoviária e Mussurunga, além do Terminal de Ônibus Pituaçu. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h.

Cada CPF cadastrado é vinculado a apenas um bilhete identificado. A aquisição do cartão avulso do metrô, que é inserido na catraca do sistema durante o uso, está isenta de taxa. Da mesma forma, a cobrança não atinge os estudantes que utilizam a meia passagem do Salvador Card e o cartão de vale-transporte fornecido por empresas.

Cartaz na Estação da Lapa do Metrô informa sobre nova cobrança

