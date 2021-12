Cartão de integração entre ônibus e metrô começa a ser cobrado

Começa nesta segunda-feira, 12, a cobrança de R$ 5 para quem deseja adquirir os cartões da CCR Metrô, Bilhete Avulso do Salvador Card e o Ande Sempre do Metropasse, conforme adiantou o Portal A TARDE na última quinta-feira, 8.

Os usuários do sistema de integração que optarem pelo bilhete identificado, a partir do cadastro do CPF, terão o valor reembolsado em forma de passagens. Esta medida é válida para o bilhete avulso do Salvador Card e o cartão de integração do metrô, e vai possibilitar o bloqueio e o resgate dos créditos em caso de perda ou roubo. O cartão unitário do metrô, que dá direito apenas a uma viagem, continua sendo gratuito.

Para adquirir o bilhete identificado, o usuário comparecer aos locais credenciados (confira lista abaixo) portando um documento oficial de identificação.

A primeira via do cartão identificado de todos os três operadores não tem custo para emissão. Cada pessoa poderá ter apenas um cartão cadastrado por CPF.

adblock ativo