Carros se envolvem em engavetamento na avenida Paralela

Quatro carros se envolveram em um engavetamento na avenida Paralela, na altura da Estação Tamburugy de Metrô, nesta segunda-feira, 12. O acidente causou um grande congestionamento na região.

Segundo informações da Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador), viaturas do órgão estão no local prestando assistência.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência já está prestando atendimento. Ainda não informações sobre o estado de saúde dos ocupantes do veículo.

adblock ativo