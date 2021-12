Carros do aplicativo Uber são retirados da Transalvador

Os dois veículos que prestavam serviço de transporte urbano particular pelo aplicativo Uber apreendidos na última sexta-feira, 8, por equipes da Secretaria de Mobilidade (Semob) foram liberados no final de semana.

Os automóveis de modelo Hyundai HB20 sedã e Gol, recolhidos no Dique do Tororó e na Barra, respectivamente, foram retirados do pátio da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), na avenida Barros Reis, após o pagamento da multa pela empresa americana.

O valor foi de cerca de R$ 900, referente à penalidade pela prática de transporte clandestino na capital baiana, somado à diária no pátio da Transalvador - que varia entre R$ 49,48 e R$ 841,21.

Livre direito

De acordo com a assessoria de comunicação do Uber, as multas que os motoristas venham a receber serão quitadas pela própria empresa, como forma de garantir o livre direito do exercício da profissão, até mesmo se forem detectados casos de reincidência.

"Os motoristas parceiros da Uber oferecem um serviço de transporte individual privado, que é completamente legal de acordo com a Política Nacional de Mobilidade Urbana (Lei Federal 12.587). Reforçamos que nossos parceiros têm que ter seus direitos constitucionais de trabalhar (exercício da livre iniciativa e liberdade do exercício profissional) preservados", informou a empresa, em nota.

Mesmo com o pagamento das multas, o secretário de Mobilidade, Fábio Mota, afirmou que as operações para barrar a atuação dos motoristas vinculados ao aplicativo americano terão continuidade nas próximas semanas.

"Além de estar enquadrado como transporte clandestino, com a apreensão notamos que o serviço prestado aqui é bem diferente do que é oferecido nos outros estados. Não se trata de carro de luxo e de serviço diferenciado. São carros comuns e não oferecem balinha", disse.

Aprovação

A assessoria de comunicação do Uber não divulgou números de quantas corridas foram acionadas pelo aplicativo no primeiro final de semana de funcionamento de atividades da empresa em Salvador. No entanto, confirmou que o serviço teve grande procura.

Quem utilizou os serviços não se arrependeu. A estudante Vânia Velame, 35, contou que acionou o motorista pelo aplicativo com facilidade. Além disso, pagou menos do que esperava: "Saí da Pituba e segui para o Rio Vermelho, e paguei menos de R$ 20. Em um táxi comum, pagaria R$ 35".

