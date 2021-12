Carros antigos são destaque de mostra em shopping

O fim de semana está movimentado para amantes e colecionadores de carros antigos. É que desde este sábado, 20, ocorre no Salvador Norte Shopping um encontro de clubes de carros antigos.

Opalas, Fuscas, Omegas e Chevettes de diversos tamanhos, cores e idades estão expostos no evento, que faz parte de uma ação voltada ao mês do Dia dos Pais.

Aberta ao público, a exibição ocorre neste domingo, 21, das 12h às 20h. Além da exposição, os visitantes podem assistir ao show da banda Cavern Beatles.

Viagem

Presidente do Clube do Opala da Bahia, Davi Souza conta que o evento pretende "levar os visitantes, principalmente os mais jovens, para uma viagem no tempo".

Apesar de fazer parte da programação do mês dos pais, engana-se quem pensa que as mulheres não se interessam pelos possantes. "Temos sócias-amigas do clube e outras que possuem fuscas estilizados", diz ele.

Mais de 30 carros estão na exposição, que reúne três clubes baianos: Fuscaria, Clube do Ômega e Clube do Opala. No interior do shopping, há também uma mostra de miniaturas.

