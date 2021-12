Carroceria se desprende de caminhão no Campo Grande

A carroceria de um caminhão se desprendeu da cabine do automóvel na região do Campo Grande, próximo à Casa d' Itália. O acidente aconteceu na noite de quinta, 18, mas o veículo continua no local na manhã desta sexta, 19, já que é necessário um guincho especial para remover a estrutura da via, por conta do excesso peso.

O caminhão transportava barras de ferro quando ocorreu o acidente. Inicialmente, houve um problema em uma das rodas e a estrutura acabou cedendo e, logo depois, se desprendendo da cabine.

De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), apesar do veículo continuar na via, o fluxo de carros é tranquilo na região. Agentes sinalizaram a via e monitoram o tráfego.

adblock ativo