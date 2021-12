Carro usado por secretário estadual é roubado na Pituba

Um veículo oficial do governo do estado foi roubado na manhã desta terça-feira, 15, nas proximidade do Hospital da Bahia, na Pituba. O carro foi localizado horas depois na rua das Jandaias, ao lado do Shopping Caboatã, no Imbuí.

Segundo a Secretária de Segurança Pública, o carro estava a serviço do Secretário de Comunicação André Curvello. De acordo com o órgão, o motorista estava indo buscar o secretário quando foi abordado por criminosos. Não há detalhes do crime.

Equipes da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV) já estão trabalhando para identificar os criminosos, conforme a SSP. Quem tiver informações podem repassá-las através do Disque Denúncia da SSP (3235-0000) ou pelo 190.

adblock ativo