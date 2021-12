Carro usado em assalto à delicatessen no Horto é apreendido

Um dos veículos que foi usado pelos ladrões que assaltaram uma delicatessen no Horto Florestal, em Salvador, nesta quarta-feira, 15, foi apreendido por policias da 6ª Delegacia Territorial (DT) de Brotas, nesta quinta-feira, 16.

De acordo com a Polícia Civil, o carro,que tinha placa clonada, estava com Alexandre Bonfim de Lima, que já responde a vários inquéritos por roubo e que tem um mandado de prisão em aberto. O veículo foi roubado em 9 de março deste ano, no bairro da Boca do Rio.

Segundo o órgão, Alexandre negou participação no assalto à delicatessen, e disse que não conhecer nenhum dos ladrões que atacaram o estabelecimento, afirmando que adquiriu o carro de um desconhecido. Ele foi preso por crime de receptação.

Foto: Divulgação | Polícia Civil

