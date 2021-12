Carro tomba após colidir com ônibus na BR-324

Um acidente entre um veículo Fiat/Doblò e um ônibus da Integra deixou o trânsito lento, no início da manhã desta quinta-feira, 20, próximo à empresa Schincariol, na BR-324, sentido Salvador.

Segundo informações de testemunhas que passavam pelo local, o motorista do Fiat Doblò tentou acessar a via principal pela esquerda e colidiu com o lado direito do ônibus, que passava pela via. Por conta do impacto, o carro tombou na pista, com os passageiros no veículo.

Ainda conforme as testemunhas, as pessoas que passavam pela área ajudaram os passageiros do carro a saírem do veículo. Já os passageiros do coletivo saíram e ficaram agrupados à margem da rodovia.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), não houve vítimas e os veículos já foram retirados do local. O tráfego flui sem alterações na região do acidente.

adblock ativo