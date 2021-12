Carro se choca contra muro e poste na avenida Juracy Magalhães

Um veículo se chocou contra o muro do Ibama e em seguida bateu em um poste na madrugada desta sexta-feira, 6, em Salvador. O acidente aconteceu por volta de 1h30, na avenida Juracy Magalhães, e não deixou feridos.

A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) informou que o motorista de Peugeot de cor vermelha não estava no local do acidente quando as viaturas chegaram.

O órgão informou ainda que já foi solicitado a remoção do carro do local do acidente.

