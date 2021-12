Carro roubado em Salvador é recuperado na BR-324

Um carro que havia sido roubado em Salvador foi recuperado nesta segunda-feira, 27, durante uma fiscalização na BR-324, nas proximidades do município de Humildes (a 105 km de Salvador).

O veículo havia sido furtado no dia anterior na Feira de São Joaquim, na capital baiana, porém, o proprietário ainda não havia feito o registro da ocorrência na delegacia.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal da Bahia (PRF-BA), o carro modelo Corsa foi encontrado parado e sem ocupantes às margens da rodovia, no KM 527.

Após consulta no banco de dados, os policiais conseguiram identificar o dono do carro e as circunstâncias do furto. O veículo foi encaminhado para o posto da PRF, onde ficou até o registro da ocorrência na Polícia Civil.

adblock ativo