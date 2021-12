Carro roubado e arma são apreendidos na Boca do Rio

Um carro roubado foi recuperado e uma arma apreendida na noite desta quinta-feira, 14, no bairro da Boca do Rio, em Salvador. A ação, que fez parte da Operação Paz no Trânsito, culminou na prisão em flagrante de um homem ainda não identificado. Outro suspeito conseguiu fugir.

A dupla estava conduzindo um automóvel roubado quando avistou a blitz da Polícia Militar nas proximidades do centro Multishop. Os policiais apreenderam também uma arma que estava dentro do carro.

O homem preso em flagrante e o material apreendido foram encaminhados para a Central de Flagrante e depois para a Delegacia de Repressão Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV). O fugitivo é procurado pela polícia.

