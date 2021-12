Carro quebrado, obra e fluxo de veículos causam lentidão na LIP

Os motoristas que trafegam na Ligação Iguatemi-Paralela (LIP) enfrentam lentidão na manhã desta segunda-feira, 20. De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), a situação é reflexo de um carro quebrado, obras do metrô no local e fluxo intenso de veículos na região.

O tráfego também está lento na avenida Paralela, sentido Centro, e na avenida ACM, nas imediações do acesso ao Itaigara. Os condutores que circulam na Oscar Pontes, na região da Feira de São Joaquim, encontram fluxo intenso.

