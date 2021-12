Carro perseguido por taxistas segue no pátio da Transalvador

Cinco dias após confusão envolvendo taxistas no Rio Vermelho, o proprietário do carro que prestava serviços para a Uber ainda não retirou o veículo do pátio da Transalvador. O sedã branco modelo Logan (Renault) encontra-se enquadrado como transporte clandestino.

A apreensão foi feita após taxistas perseguirem o veículo, que, no ato, estava com três passageiros, turistas cariocas. Os usuários conseguiram contatar a polícia para conter os agressores e denunciaram o caso na Central de Flagrantes da Polícia Civil. A investigação está com a 7ª Delegacia Territorial (Rio Vermelho).

Em nota, a Uber informou que "considera inaceitável o uso de violência". A empresa disse, ainda, que reitera sempre aos motoristas para não se envolverem em brigas e discussões, além de contatar as autoridades policiais quando se sentirem ameaçados.

adblock ativo