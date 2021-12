Carro perde o controle e deixa um ferido no Lobato

Um pessoa ficou ferida após um carro perder o controle e cair de uma ribanceira no bairro do Lobato, na manhã desta sexta-feira, 13.

O veículo acabou capotando e ficando próximo a linha do trem do subúrbio. A polícia está no local.

A vítima foi socorrida. O estado de saúde não foi divulgado.

