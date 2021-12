Carro pega fogo próximo ao Largo da Mariquita

Um carro pegou fogo na noite desta quinta-feira, 23, por volta das 22h, na rua João Gomes, em frente à Igreja Universal, no Rio Vermelho, próximo ao Largo da Mariquita.

Uma guarnição do Corpo de Bombeiros (CBM-BA), situada no circuito Barra/Ondina, se dirigiu ao local e conseguiu conter o fogo. Maurílio Purificação, 30 anos, proprietário do Corsa Classic preto, saiu ileso, sem ferimentos.

As causas do incêndio ainda serão investigadas.

