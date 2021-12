Carro pega fogo no Itaigara

Um veículo pegou fogo no início da tarde deste domingo, 24, na rua Edith Mendes da Gama e Abreu, em frente ao shopping Empório Itaigara. O acontecimento chamou a atenção dos moradores do bairro, que acionaram o Corpo de Bombeiros.

De acordo com o condutor do veículo, que não quis se identificar, ele notou que estava saindo fumaça pelo capô do veículo quando passava pela Praça Ana Lúcia Magalhães. Ao entrar na Rua Edith Mendes da Gama e Abreu, a fumaça tomou conta do interior do carro. Com isso, ele conta que parou o veículo e se preocupou em tirar do carro as quatro crianças que estavam com ele, três filhos e um sobrinho, além da esposa.

Ainda segundo o motorista ele mesmo chamou o Corpo de Bombeiros, que chegou ao local em cerca de 30 minutos, e apagou o incêndio.

De acordo com a Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), o atendimento dos Bombeiros foi encerrado por volta das 15h55 deste domingo.

