Carro pega fogo na Avenida Paralela

Um carro pegou fogo na avenida Paralela, sentido Rodoviária, na manhã desse sábado, 7, próximo a faculdade Unijorge. Não há conhecimento sobre o que poderia ter causado o incêndio.

O corpo de Bombeiros foi encaminhado para o local e o fogo já foi controlado. De acordo com informações da Superintendência de Transporte de Salvador (Transalvador), o veículo já foi retirado do local. Apenas o motorista estava no veículo e não houve feridos.

