Carro pega fogo na avenida Luís Eduardo Magalhães

Um carro de passeio pegou fogo, na tarde desta quinta-feira, 27, na avenida Luís Eduardo Magalhães, em Salvador.

Antônio José, proprietário do carro, contou que tinha ido buscar o veículo, por volta das 13h, que estava em conserto na oficina desde a última terça-feira, 25, por causa de um problema no cabeçote.

Quando subia o viaduto da avenida, disse José, o veículo começou a parar. Ele pensou em retornar à oficina, mas foi, então, que o carro começou a pegar fogo.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar (CBM) da Bahia foi ao local e conseguiu controlar o fogo. Ninguém ficou ferido.

Segundo informações da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), o trânsito na região no momento do incidente ficou intenso, mas, agora, flui normalmente. O veículo foi já foi retirado da via.

