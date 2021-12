Carro pega fogo na avenida ACM; assista a vídeo

Um carro pegou fogo na avenida Antônio Carlos Margalhães (ACM), em Salvador, na noite desta terça-feira, 8. A região foi interditada temporariamente, e o trânsito ficou congestionado.

De acordo com informações da Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador), uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia esteve no local para conter as chamas. Ainda não há informações sobre feridos ou a causa do incêndio.

Assista a vídeo abaixo:

