Carro pega fogo em garagem de um prédio no Canela

Um carro pegou fogo na garagem de um prédio no bairro do Canela na manhã desta quarta-feira, 24. Segundo informações da Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), o incêndio aconteceu no edifício Edgar Degas, na rua Araújo Pinho.

O incêndio começou por volta das 10h40, na garagem 2. Os moradores saíram do edifício e acionaram os Bombeiros para controlar as chamas. Ainda não há informação sobre o que pode ter provocado o fogo.

Por volta das 11h40, o incêndio foi controlado, mas Bombeiros continuam no local para finalizar o combate às chamas. Não houve vítimas.

adblock ativo