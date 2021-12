Carro pega fogo em frente a shopping no Itaigara

Um carro modelo Ford KA pegou fogo na tarde desta segunda-feira, 11, no bairro do Itaigara em Salvador.

Segundo informações de testemunhas, o motorista conseguiu sair do veículo a tempo e pediu a ajuda das pessoas que estavam no local, até que o condutor de um micro-ônibus que trafegava pela via parou no local e doou o extintor de incêndio, utilizado para apagar as chamas.

"Tanta gente parada, só olhando. Não vou deixar alguém em apuros por causa de um extintor que custa R$ 100", disse ele, emocionado.

O fato ocorreu em frente ao shopping Max Center, quando o proprietário do carro aguardava na fila para entrar no estacionamento. Ainda não há informações sobre o que causou o incêndio.

Incêndio destruiu o veículo mas não deixou feridos (Foto: Vladimir Soares | Cidadão Repórter)

adblock ativo