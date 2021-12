Carro pega fogo em frente a shopping em Salvador

Um carro pegou fogo na noite de quarta-feira , 25, em frente ao Shopping da Bahia, localizado na avenida ACM, em Salvador. Não houve feridos.

Segundo a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), o incêndio, que teve início por voltas das 18h25, teria sido causado por uma pane no veículo. O dono do carro saiu do veículo sem ferimentos.

O fogo foi controlado, porém, o trânsito ficou congestionado na região até a retirada do veículo.

adblock ativo