Carro pega fogo e fica destruído na Avenida Luis Eduardo

Um carro pegou fogo no início da noite desta quarta-feira, 17, na avenida Luis Eduardo Magalhães, em Salvador, sentido Paralela. O veículo modelo Ford Ka ficou destruído pelas chamas.

O motorista, que aparentava 60 anos, ficou muito nervoso, mas deixou o veículo sem se ferir. Dois jovens tentaram controlar o incêndio, mas as chamas só foram debeladas após a chegada do Corpo de Bombeiros.

Por conta do incidente, curiosos travaram o trânsito no local. O fluxo de veículos também chegou a ficar congestionado nas avenidas Paralela e San Martin, mas não demorou a voltar ao normal.

O carro foi retirado do local por volta das 19h45, segundo informações da Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador). Não há informações sobre as causas do incêndio.

adblock ativo