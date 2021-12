Carro pega fogo dentro de oficina em Arembepe

Um carro pegou fogo dentro de uma oficina na madrugada desta quarta-feira,17, em Arembepe, na Região Metropolitana de Salvador. As informações foram divulgadas pelo Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA).

Equipes do Grupamento do Corpo de Bombeiros (GBM) de Lauro de Freitas, juntamente com uma Viatura Auto Bomba Tanque foram encaminhadas ao local onde conseguiram conter as chamas do veículo, impedindo que outros carros fossem atingidos.

Segundo os bombeiros, dentro da oficina haviam aproximadamente 30 veículos. As causas do incêndio não foram divulgadas. Não houve vítimas.

