Carro pega fogo após bater em poste no Rio Vermelho

Um carro pegou fogo após bater em um poste na manhã desta quarta-feira, 8, por volta das 5h30. O acidente aconteceu na Avenida Marquês de Monte Santo, no bairro do Rio Vermelho.

O condutor do veículo, um Citröen C4, de placa ELV 4740, Guilherme Teixeira e a carona, Daniela Reis, tiveram pequenos ferimentos no rosto, causados pelo impacto do airbag, e foram encaminhados pelo Serviço Móvel de Urgência (SAMU) para o Hospital Geral do Estado (HGE). Não há informações sobre o estado de saúde dos dois.

Por causa do ocorrido, a rua está sem energia. Agentes da Coelba (Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia) foram deslocados ao local, a fim de efetuar a troca do poste e de um equipamento da rede que foi danificado com a batida. De acordo com a Coelba, a previsão é que o serviço de energia seja restabelecido até o final da tarde.

A via, que esteve parcialmente bloqueada no início da manhã, já foi liberada.

Morte – Um homem ainda não identificado morreu às 5h20 desta quarta-feira, na Avenida Pinto de Aguiar. De acordo com a Transalvador, a vítima colidiu a moto que dirigia com um veículo Santana.



Outros 13 acidentes, com 7 feridos, foram registrados nas últimas 24 horas na capital baiana.

