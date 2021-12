Carro invade areia da praia após colisão em Itapuã

Dois veículos colidiram na madrugada deste sábado, 10, em Itapuã. De acordo com a Superintendência de Trânsito e Transporte (Transalvador), um dos automóveis foi parar na areia da praia após capotar. O outro carro, que teve a frente danificada, está sem condições de tráfego na via. Não há informações de feridos, nem as circunstâncias do acidente. Mas no local, moradores da região falam que os motoristas estavam realizando racha. A ocorrência aconteceu na altura da Sereia de Itapuã.

adblock ativo