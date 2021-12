Carro fica preso em vala aberta após obra na Centenário

Uma vala se formou na avenida Centenário, na região da Barra, por conta da chuva nesta quarta-feira, 17. Um veículo caiu no buraco e ficou preso no local, precisando ser retirado com o auxílio de um guinho.

De acordo com a Prefeitura de Salvador, a vala foi aberta durante a madrugada pela Embasa para realizar serviços de recuperação da rede da empresa. Funcionários da empresa chegaram a tapar o asfalto, mas, com a força da chuva, o material foi retirado e a vala reaberta.

A Embasa foi acionada para recuperar o asfalto novamente.

