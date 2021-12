Um carro de passeio pegou fogo na tarde desta sexta-feira, 11, na avenida Luís Viana Filho (Paralela), em Salvador. O incidente aconteceu por volta das 15h, no sentido centro. Não houve feridos.

De acordo com a Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador), as chamas foram controladas pelo Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA), mas o veículo modelo Honda Civic já estava destruído.

O carro foi removido do local por volta das 17h. Devido ao incidente, o tráfego ficou intenso na região, mas fluiu normalmente. Ainda segundo a Transalvador, a causa do sinistro ainda é desconhecida.

Da Redação | Foto: Anessa Soares Carro fica destruído ao pegar fogo na avenida Paralela

