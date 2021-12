Carro estacionado em vaga especial é guinchado

Um veículo que ocupava irregularmente uma vaga exclusiva para idosos e pessoas com deficiência foi guinchado na manhã deste sábado, 23, no Farol da Barra. De acordo com a Superintendência de Trânsito e Transporte (Transalvador), o automóvel, do modelo Gol, não estava com cartão de identificação para uso do estacionamento especial, conforme determina a legislação de trânsito.

Além de ter o carro guinchado, o proprietário do veículo foi multado em R$ 53,20 e perdeu três pontos na carteira de habilitação. O motorista também terá que pagar R$ 250 pelo reboque e R$ 45 por cada dia que o veículo ficar no pátio da Transalvador.

De acordo com a Transalvador, o órgão vai intensificar a fiscalização desse tipo de infração, inclusive verificando a situação nos estacionamentos de shoppings e supermercados. Idosos e pessoas com deficiência podem fazer o credenciamento no site da Transalvador.

