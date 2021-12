Carro é incendiado na Boca do Rio; bombeiros controlaram as chamas

Homens do Corpo de Bombeiros conseguiram controlar o fogo em um veículo branco, placa NYX 3836, na manhã desta quarta-feira, 30. O carro Vectra (e não Prisma, como divulgamos inicialmente) estava na alameda Praia do Descobrimento, em uma localidade conhecida como Bolandeira, na Boca do Rio, em Salvador.

Segundo os bombeiros, ninguém ficou ferido. Testemunhas contaram à reportagem do Portal A TARDE que o automóvel foi deixado no local e incendiado em seguida. O registro das chamas foi por volta das 9h20. Uma hora e meia depois, o fogo foi debelado. O veículo ficou completamente destruído.

Procurado, o Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran) informou que, até o momento, não há registro de furto ou roubo vinculado ao carro. Conforme moradores, é comum carros serem abandonados na região.

Bombeiros foram acionados por volta das 9h20 | Foto: Luciano da Matta | Ag. A TARDE

Fogo foi controlado 1h30 depois do incêndio | Foto: Luciano da Matta | Ag. A TARDE

