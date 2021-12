Carro é atingido por poste após caminhão arrastar fiação na Pituba

Um caminhão arrastou a fiação de um poste na manhã desta quinta-feira, 18, fazendo com que o equipamento atingisse um carro que estava estacionado. O caso aconteceu na rua Paraná, localizada no bairro da Pituba, em Salvador. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

Segundo a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), o acidente causou o bloqueio parcial da via e algumas sinaleiras foram desligadas, por conta da suspensão de energia elétrica na região. Agentes do órgão estão no local auxiliando no trânsito.

A Coelba, que tem funcionários realizando serviços na Pituba, informou que o caminhão puxou também a fiação de empresas de telecomunicações. Por volta das 10h10, cerca de mais de 90% dos consumidores estavam com o fornecimento normalizado. Outros 19 clientes ainda estão com o serviço interrompido.

Equipes da empresa de energia trabalham para realizar a troca do poste. A previsão é de que o serviço seja encerrado por volta das 17h.

