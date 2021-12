Carro desgovernado invade telhado de casa

Um carro desgovernado caiu em cima do telhado de um imóvel no bairro de Cosme de Farias nesta terça-feira, 11. De acordo com testemunhas, o veículo, um C3 de placa PJJ-9106, descia uma ladeira, quando o condutor perdeu o controle e não conseguiu parar o automóvel, invadindo a casa que fica em frente ao final da rua.

Duas pessoas estavam no carro no momento do acidente e saíram pelo porta-mala, já que o carro estava pendurado entre o telhado do imóvel, que fica no nível da rua, e o passeio. Segundo populares, eles não ficaram feridos.

O proprietário da casa atingida, João José Jesus Souza, escapou por pouco, pois ele estava sentado ao lado do imóvel, a menos de um metro do local do acidente. Os outros moradores não estavam em casa na hora da ocorrência.

Não há informações se a casa será interditada, já que o telhado foi parcialmente danificado.

