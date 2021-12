Carro desgovernado invade lanchonete no Garcia

Um carro desgovernado invadiu uma casa na rua do Baú, no bairro do Garcia, próximo ao colégio Edgar Santos, na tarde deste sábado, 17. Duas pessoas estavam no imóvel no momento, mas ninguém ficou ferido. O veículo destruiu a frente da casa de Carmem Rodrigues, onde ela mantém uma lanchonete.

Carmem e uma funcionária escaparam ilesas ao pular quando perceberam a aproximação do Ford Ka, de placa JRA-0709. De acordo com ela, o veículo subia a ladeira, quando desviou de uma pessoa e o condutor perdeu o controle do automóvel.

O prejuízo na lanchonete será arcado pelo publicitário Mateus Paz, proprietário do carro.



Vítima - Um motociclista ficou em estado grave após sua moto colidir com um microônibus no viaduto do Arco, no bairro do Barbalho, na tarde deste sábado, por volta de 15h10. A vítima foi atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), de acordo com a Transalvador.



*Com redação de Paula Pitta | A TARDE On Line



