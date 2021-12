Carro desgovernado atropela jovem na Tancredo Neves

Duas pessoas ficaram feridas em um acidente na Avenida Tancredo Neves, próximo a entrada do Stiep, na manhã desta quarta-feira, 5, por volta de 11h10. De acordo com Dorival Geilson dos Santos, proprietário da loja atingida na colisão (que vai funcionar no mesmo local onde ficava a antiga Artefacto), a motorista do Palio, de placa JSJ-8969, perdeu o controle do carro e atropelou o pedestre David Conceição, 18, que foi projetado para cima de uma picape Ram, JQU-8116. O jovem ainda bateu a cabeça no vidro da picape.



Antes de atropelar o rapaz, o Palio quebrou a vidraça da loja de Dorival, que também teve a porta danificada pela picape. David foi socorrido e encaminhado para o Hospital Geral do Estado (HGE) e a motorista do Palio, que não teve o nome divulgado, para o Hospital Aliança. Não há informações sobre o estado de saúde deles.

