Carro derruba poste na saída da Estação Pirajá e causa lentidão na região

Um poste caiu após um acidente de trânsito na manhã desta quarta-feira, 15, na rua da Indonésia, na saída da Estação Pirajá, em Salvador. Apesar da colisão, não há feridos. Equipes da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) estão no local, assim como técnicos da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba).

Por conta do acidente, o fluxo de veículos na avenida Cardeal Avelar Brandão Vilela, na Brasilgás e na Estrada de Campinas está complicado, de acordo com o órgão de trânsito.

Conforme o órgão, a opção de tráfego para os veículos que seguem da BR-324, sentido Estação Pirajá, é pegar a rua do Paquistão, o mesmo vale para quem vem da rua da Indonésia.

Falta de energia

Segundo a Coelba, o fornecimento de energia foi afetado na região. Técnicos estão no local desde cedo, mas até as 10h40 o serviço de recolocação do poste não tinha sido concluído. Por conta disso, ainda não há previsão para que o fornecimento seja normalizado.

