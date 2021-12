Carro derrapa na pista molhada e bate em loja em Amaralina

Um veículo modelo Hilux derrapou na pista molhada e bateu numa loja na avenida Otávio Mangabeira, região do bairro de Amaralina, em Salvador, no início da manhã desta sexta-feira, 16. De acordo com informações da Superintendência de Trânsito e Transporte (Transalvador/ Setin), o condutor ficou ferido e foi socorrido por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).



Segundo o órgão, por conta deste acidente, um veículo que vinha atrás também derrapou e parou no sentido contrário da via, mas ninguém ficou ferido. Nas últimas 24 horas, foram registrados pelo órgão 10 acidentes com sete feridos.

Após derrapar, veículo danificou parede de loja no bairro de Amaralina

