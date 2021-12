Carro de taxista morto no Barbalho é encontrado no Comércio

O carro do taxista Manoel dos Reis Alves, 78 anos, morto com sinais de estrangulamento, foi localizado na manhã desta quarta-feira, 14, na avenida da França, no Comércio, em Salvador. O veículo estava nas proximidades da Codeba.

O corpo do idoso foi arremessado do táxi na tarde desta terça-feira, 13, em frente a uma escola no bairro do Barbalho. No automóvel de Manoel, no dia do crime, segundo a polícia, estavam dois criminosos. Eles ainda não foram identificados.

O veículo, que foi encontrado por policiais da 16ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Comércio), foi levado para a Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV), na Baixa do Fiscal. Lá, o táxi passará por perícia.

A última corrida

Momentos antes de ser assassinado, o taxista foi no Hospital Geral Roberto Santos, no Cabula, pegou a nora e a deixou em Pernambués.

Segundo ela, depois disso, ele saiu dizendo que voltaria a trabalhar. “Ele deve ter pego uma corrida depois que me deixou”, disse a mulher, muito abalada. Seu Manoel trabalhava no bairro da Barra.

Manoel dos Reis Alves, 78 anos, teve o corpo jogado do táxi no Barbalho (Foto: Aequivo pessoal)

