Carro de secretário municipal é atingido por bala perdida

O carro do secretário municipal da Cidade Sustentável e Inovação de Salvador, André Fraga, foi atingido por uma bala perdida no bairro do Uruguai. O fato aconteceu na noite desta quarta-feira, 19, mas ele só percebeu as perfurações nesta quinta, 20.

André Fraga disse que retornava da Suburbana, após realizar vistorias externas, quando ouviu um barulho ao passar pela rua Régis Pacheco. "A gente ouviu um estrondo, mas na hora não relacionou com tiro. Só hoje de manhã que vimos um buraco no porta-malas e depois outro na porta do carona, onde eu estava sentado", contou.

Apesar de não ter se ferido, o secretário falou sobre o susto: "A gente anda pela cidade toda, então a violência não é novidade, mas obviamente quando chega tão próximo é algo que dar um susto. Uma bala tão próximo de onde você estava causa um impacto maior". Fraga contou que vai prestar queixa nesta quinta.

Tentativa de homicídio

Um homem foi vítima de uma tentativa de homicídio na mesma rua, por volta das 19h40, próximo ao horário dos disparos presenciados pelo secretário. De acordo com a Superintendência de Telecomunicações (Stelecom), ele foi atingido no tórax, no pescoço e na cabeça.

O rapaz, que não teve o nome revelado, foi levado por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Geral do Estado (HGE), na avenida Vasco da Gama. Não há informações se os dois casos estão relacionados.

adblock ativo