Carro de médico desaparecido é encontrado carbonizado na Via Parafuso

Um sobrinho do médico Luiz Carlos Correia Oliveira, 62 anos, desaparecido desde o dia 2 de outubro, revelou que a família não foi informada oficialmente pela Polícia Civil sobre a localização do veículo do tio, o VW Polo prata OKS – 8999.

Contudo disse ter ficado sabendo que o automóvel foi encontrado carbonizado na BA 535, a Via Parafuso, no município de Camaçari – Região Metropolitana –, na terça-feira, 11.

A assessoria da Polícia Civil confirmou que o veículo foi realmente localizado e passou por uma perícia preliminar, onde foi constatado tratar-se do carro do médico.

Outro exame pericial mais detalhado será realizado no carro para verificar se existe algum vestígio de sangue ou algo que indique o paradeiro de Luiz.

Sem se identificar, o sobrinho do médico afirmou que vai hoje com os primos, filhos de |Luiz, ao Departamento de Homicídios (DHPP), na Pituba, para conversar com o delegado José Bezerra, diretor do departamento e responsável pelas investigações.

Desaparecimento

Apesar da localização do carro, Luiz, que é pesquisador do Núcleo de Estudos em Ciências Sociais e Saúde da Universidade Federal da Bahia (Ecsas-Ufba) e auditor do trabalho aposentado, segue sendo procurado pela polícia e por familiares.

Ele foi visto pela última vez na noite do dia 2, quando saiu de casa, em um condomínio em Piatã. Câmeras de segurança do residencial registraram quando o médico deixou o local, por volta das 19h30, diringindo o próprio carro. Ele mora sozinho.

O desparecimento do médico foi notado na segunda-feira, 3, por um dos filhos dele. O rapaz percebeu a ausência do pai, foi até a casa e não o encontrou. Luiz havia marcado de encontrá-lo naquele dia para cumprir alguns compromissos.

O caso foi registrado na Delegacia de Proteção à Pessoa (DPP), no DHPP. Quem souber o paradeiro do médico é só entrar em contato com a Polinter através do número 3116-6572.

