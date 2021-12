Carro de médica bateu em moto, indica laudo

O laudo final da perícia do acidente que vitimou os irmãos Emanuel e Emanuelle Gomes, no dia 11 de outubro, em Ondina, aponta que o carro da médica Kátia Vargas atingiu a motocicleta em que os irmãos estavam.



A colisão, conforme o documento do Departamento de Polícia Técnica (DPT), levou a moto a se chocar com o poste de iluminação.



O documento, concluído no final da tarde desta quinta-feira, 28, constata ainda que o corpo do motociclista se chocou com o carro.



"No momento do contato entre as unidades automotoras, o corpo do motociclista foi de encontro à estrutura lateral posterior direita do Sorento, produzindo os danos na porção superior desta parte do veículo", diz o documento.



Argumentos



Para o advogado da família das vítimas, Daniel Keller, o laudo prova que houve homicídio. "Na conclusão da perícia fica provado que a doutora Kátia Vargas praticou homicídio doloso contra os irmãos", afirmou.



Antes da conclusão do laudo da perícia do local do acidente, o advogado da médica, Sérgio Habib, usava os resultados das perícias das imagens e dos danos na motocicleta na defesa de sua cliente. Esta última concluída na noite da última quarta-feira.



O laudo da perícia das imagens afirma que o momento do contato entre os veículos não foi registrado, o que tornava as imagens inconclusivas sobre a ocorrência da colisão entre os dois veículos.



O advogado da família, Daniel Keller, afirma que o resultado da perícia do local do acidente supri a lacuna deixada pelas imagens captadas no local.

Estratégia



Outra informação usada pela defesa da médica para descartar a ocorrência de colisão entre os veículos foi um trecho da perícia da moto que diz: "Os danos verificados são típicos daqueles produzidos pelo impacto de veículo contra objeto fixo".



A reportagem tentou falar sem sucesso com o advogado Sérgio Habib. Durante a noite, foram feitas 10 ligações para o celular do advogado.

Audiência

Nesta sexta-feira, 29, terá a primeira audiência do caso da médica Kátia Vargas, que é acusada de provocar o acidente que matou os irmãos Emanuel e Emanuelle Gomes. As testemunhas de defesa e acusação foram intimadas pelo juiz Moacir Pitta Lima. A audiência vai acontecer na 1ª Vara do Júri, em Sussuarana, a partir das 8 horas.

adblock ativo