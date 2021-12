Carro de luxo colide com poste próximo a faculdade no Stiep

O motorista de uma BMW perdeu o controle do veículo e atingiu um poste na manhã desta sexta-feira, 16, na avenida Professor Manoel Ribeiro, no bairro do Stiep, em Salvador.

Segundo informações da Superintendência de Transito do Salvador (Transalvador), o acidente ocorreu por volta das 6h12, próximo ao Centro Universitário Estácio - FIB.

O órgão enviou uma equipe ao local e fez a remoção do veículo por volta das 7h. Não houve feridos.

