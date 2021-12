Carro de empresário desaparecido é localizado em Simões Filho

O carro do empresário e engenheiro elétrico Nivaldo Castor de Cerqueira, de 63 anos, desaparecido desde a noite do dia 23, foi localizado no final da noite de segunda, 29, na rua Itapemirim, bairro Ponto Parada, em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador.

O veículo, modelo Volkswagen Fox branco (OZD-4931), foi encontrado por investigadores do Departamento de Homicídios (DHPP) e encaminhado para perícia no Departamento de Polícia Técnica (DPT).

Nivaldo foi visto pela última vez nas proximidades do Shopping da Bahia (Iguatemi), logo após deixar um funcionário no local. Até a segunda, a Polícia Civil apurava o caso como desaparecimento.

