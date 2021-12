Carro de delegado cai de ferry ao atracar no terminal de São Joaquim

A Capitania dos Portos e a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos (Agerba) investigam as causas de um acidente ocorrido na tarde desta quarta-feira, 16, quando o GM Astra, placa JSH- 2006, conduzido pelo delegado José Magalhães, da 19ª CP de Itaparica, caiu no mar a uma profundidade de 4 metros, no momento em que o ferryboat Ana Nery atracava no Terminal de São Joaquim.

Segundo relatos de passageiros, o delegado estava acompanhado de uma promotora de justiça e de um policial no momento do acidente. Ninguém ficou ferido. De acordo com o responsável técnico da operadora TWB, Alexandre Veloso, dois marinheiros que estavam na parte traseira da embarcação pularam na água e socorreram as três vítimas. Ainda segundo Veloso, eles foram encaminhados a um hospital em um carro da TWB e logo em seguida tiveram alta.

Punição - "Se houver um culpado, ele será punido", afirmou o diretor executivo da Agerba, Eduardo Pessoa, em seu primeiro dia à frente do órgão.

Maria das Graças, aposentada e passageira do ferry, disse que a embarcação viajava a uma velocidade acima do comum.“Na hora em que o navio ia atracar, muita gente gritou: vai bater”, disse a testemunha.

Informações dão conta de que o carro do delegado, primeiro da fila de desembarque, não estava com o freio de mão acionado no momento da queda, e que o “tombo” da atracação o teria arremessado. A reportagem não conseguiu localizar Magalhães durante a tarde e a noite desta quarta.

“Temos a informação de que a manobra de atracação foi feita de maneira correta. O ferry é o mais novo da frota (foi inaugurado no dia 2 de janeiro). Mas vamos apurar se houve imprudência por parte do nosso comandante”, garantiu o diretor de Relações Institucionais da TWB, Jaime Rangel.

