Carro de coronel da PM roubado em Vilas é localizado em Jauá

O carro do coronel Humberto Sturaro, da Polícia Militar, foi localizado em Jauá, depois de ter sido roubado em Vilas do Atlântico, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), no início da manhã desta quinta-feira, 11.

De acordo com informações da polícia, o militar foi abordado por um bandido, que estava com um comparsa, por volta das 7h20. Sturaro estava acompanhado de um amigo, conforme imagens de câmeras de vigilância da localidade (vídeo abaixo).

O veículo, uma BMW X5, de cor cinza, foi levado por dois assantantes. Outro vídeo mostra os criminosos chegando em um veículo branco, onde outro comparsa dava cobertura.

Além da arma, estavam no interior do carro carteira e documentos pessoais, que, até o momento, não foram recuperados. Equipes da PM realizam rondas em Jauá à procura dos assaltantes.

